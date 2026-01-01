Mako en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Né d’une passion pour le jazz fusion et d’une admiration pour le groupe Sixun, leur projet s’inspire de sonorités festives, dansantes, complexes et audacieuses !

C’est dans cet esprit qu’ils vous feront découvrir leur univers. Avec des compositions inédites fraîchement enregistrées pour leur premier album.

Noé Chantraine : piano

Matis Cesaroni : basse électrique

Alex Fournier : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz fusion, compositions — Eke fia mako ? Oui ça ne veut rien dire… tant que vous ne connaissez pas leur musique !

Le mardi 20 janvier 2026

de 21h30 à 22h30

Le mardi 20 janvier 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



