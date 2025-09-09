MAKOTO OZONE (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse
mardi 9 septembre 2025.
MAKOTO OZONE (PIANO AUX JACOBINS)
Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse
Tarif : 7 – 7 – 40 EUR
20:00:00
fin : 2025-09-09
2025-09-09
Makoto Ozone est une personnalité unique dans le domaine du jazz et de la musique classique, mélangeant différents univers sonores et influences.
Au programme du Jazz pour nous ravir. 7 .
31000 Haute-Garonne Occitanie
English :
Makoto Ozone is a unique personality in the field of jazz and classical music, blending different sound worlds and influences.
German :
Makoto Ozone ist eine einzigartige Persönlichkeit im Bereich des Jazz und der klassischen Musik, die verschiedene Klangwelten und Einflüsse miteinander vermischt.
Italiano :
Makoto Ozone è una personalità unica nel campo della musica jazz e classica, che fonde mondi sonori e influenze diverse.
Espanol :
Makoto Ozone es una personalidad única en el campo del jazz y la música clásica, que mezcla diferentes mundos sonoros e influencias.
