MAKOTO OZONE (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse

MAKOTO OZONE (PIANO AUX JACOBINS)

Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – 40 EUR

Début : 2025-09-09 20:00:00

fin : 2025-09-09

2025-09-09

Makoto Ozone est une personnalité unique dans le domaine du jazz et de la musique classique, mélangeant différents univers sonores et influences.

Au programme du Jazz pour nous ravir. 7 .

Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

English :

Makoto Ozone is a unique personality in the field of jazz and classical music, blending different sound worlds and influences.

German :

Makoto Ozone ist eine einzigartige Persönlichkeit im Bereich des Jazz und der klassischen Musik, die verschiedene Klangwelten und Einflüsse miteinander vermischt.

Italiano :

Makoto Ozone è una personalità unica nel campo della musica jazz e classica, che fonde mondi sonori e influenze diverse.

Espanol :

Makoto Ozone es una personalidad única en el campo del jazz y la música clásica, que mezcla diferentes mundos sonoros e influencias.

