Makoto San Théâtre d’Angoulême scène Nationale Théâtre d’Angoulême Angoulême

Théâtre d’Angoulême Avenue des Maréchaux Angoulême Charente

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

– de 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 20:30:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Makoto San, où comment atteindre la transe en tapant sur des bambous ! Quand quatre musiciens marseillais mêlent percussions traditionnelles japonaises et beat électro, cela donne un quatuor masqué et une musique hybride inédite et totalement envoûtante !

Théâtre d’Angoulême Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org

English :

Makoto San, or how to reach a trance by tapping on bamboos! When four musicians from Marseilles mix traditional Japanese percussion with electro beats, the result is a masked quartet and a totally new, spellbinding hybrid music!

German :

Makoto San, wo man Trance erreicht, indem man auf Bambus klopft! Wenn vier Musiker aus Marseille traditionelle japanische Perkussion mit Elektrobeats vermischen, entsteht ein maskiertes Quartett und eine völlig neue, hybride Musik, die Sie völlig in ihren Bann zieht!

Italiano :

Makoto San, ovvero come raggiungere la trance battendo sul bambù! Quando quattro musicisti marsigliesi mescolano le percussioni tradizionali giapponesi con i ritmi dell’elettronica, il risultato è un quartetto mascherato e una musica ibrida totalmente nuova e affascinante!

Espanol :

Makoto San, ¡o cómo entrar en trance golpeando el bambú! Cuando cuatro músicos de Marsella mezclan percusión tradicional japonesa y ritmos electro, el resultado es un cuarteto enmascarado y una música híbrida totalmente nueva y hechizante

