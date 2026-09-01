Informations pratiques

Saint-Amand-en-Puisaye

Mal de Maire

Salle du Château Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Spectacle offert par la Municipalité, ZIZANIE à Saint-Luc-sur-Zizé en Morvan.

La Municipalité de Saint-Amand-en-Puisaye vous invite à un spectacle interactif, ludique et participatif, autour d’un référendum d’initiative populaire pas comme les autres.

« La résidence gériatrique de luxe : Jouvence en Morvan » et la cession d’une partie des bois communaux ?

Pour ou contre ? À vous de décider!

Un spectacle interprété par Hervé Colin & Delmiro Iglesias, mêlant humour, chansons et participation du public. .

Salle du Château Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté mairie@saint-amand-en-puisaye.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mal de Maire

L’événement Mal de Maire Saint-Amand-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-09-01 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !