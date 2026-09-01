Mal de Maire Saint-Amand-en-Puisaye
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Amand-en-Puisaye
Informations pratiques
Saint-Amand-en-Puisaye
Mal de Maire
Salle du Château Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Spectacle offert par la Municipalité, ZIZANIE à Saint-Luc-sur-Zizé en Morvan.
La Municipalité de Saint-Amand-en-Puisaye vous invite à un spectacle interactif, ludique et participatif, autour d’un référendum d’initiative populaire pas comme les autres.
« La résidence gériatrique de luxe : Jouvence en Morvan » et la cession d’une partie des bois communaux ?
Pour ou contre ? À vous de décider!
Un spectacle interprété par Hervé Colin & Delmiro Iglesias, mêlant humour, chansons et participation du public. .
Salle du Château Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté mairie@saint-amand-en-puisaye.fr
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English : Mal de Maire
L’événement Mal de Maire Saint-Amand-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-09-01 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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