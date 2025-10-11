Mal de Mère Esplanade Sourdille Givet

Mal de Mère Esplanade Sourdille Givet samedi 11 octobre 2025.

Mal de Mère

Esplanade Sourdille Espace de spectacles Le Manège Givet Ardennes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Ce spectacle Mal de Mère est une magnifique claque à toutes les bêtises, les méchancetés gratuites, les sous-entendus blessants mais aussi une ode à l’amour… L’amour d’un couple, l’amour d’une famille désirée, l’amour de parents de quatre enfants aux destinées différentes. Il était une fois… Un désir d’enfant, un désir de devenir parents, un désir de braver les interdits d’un corps, un désir de s’inscrire résolument dans la fondation d’une famille aimante, un désir d’arc-en-ciel et l’affirmation que les liens du cœur sont aussi forts que les liens du sang et que l’amour d’une mère est indéfectible. Il était une fois… Ou comment un Mal de Mère est devenu une source de joie. Durée 80 minutes.

.

Esplanade Sourdille Espace de spectacles Le Manège Givet 08600 Ardennes Grand Est +33 9 71 58 59 47

English :

This show « Mal de Mère » is a magnificent slap in the face to all the nonsense, gratuitous malice and hurtful innuendos, but also an ode to love… The love of a couple, the love of a desired family, the love of parents of four children with different destinies. Once upon a time… A desire for a child, a desire to become parents, a desire to defy the prohibitions of a body, a desire to be resolutely part of the foundation of a loving family, a desire for a rainbow and the affirmation that the ties of the heart are as strong as the ties of blood and that a mother’s love is unfailing. Once upon a time… Or how a « Mother’s Sickness » became a source of joy. Running time: 80 minutes.

German :

Das Stück « Mal de Mère » ist eine herrliche Ohrfeige für alle Dummheiten, grundlosen Gemeinheiten und verletzenden Untertöne, aber auch eine Ode an die Liebe… Die Liebe eines Paares, die Liebe einer ersehnten Familie, die Liebe der Eltern von vier Kindern mit unterschiedlichen Schicksalen. Es war einmal … Ein Kinderwunsch, ein Wunsch, Eltern zu werden, ein Wunsch, den Verboten eines Körpers zu trotzen, ein Wunsch, sich entschlossen in die Gründung einer liebevollen Familie einzuschreiben, ein Wunsch nach einem Regenbogen und die Bestätigung, dass die Bande des Herzens genauso stark sind wie die Bande des Blutes und dass die Liebe einer Mutter unzerstörbar ist. Es war einmal … Oder wie eine « Mutterkrankheit » zu einer Quelle der Freude wurde. Dauer: 80 Minuten.

Italiano :

Mal de Mère » è un magnifico schiaffo a tutte le sciocchezze, le cattiverie gratuite e le allusioni offensive, ma è anche un’ode all’amore… L’amore di una coppia, l’amore di una famiglia desiderata, l’amore dei genitori di quattro bambini con destini diversi. C’era una volta… Il desiderio di un figlio, il desiderio di diventare genitori, il desiderio di sfidare i divieti di un corpo, il desiderio di far parte con determinazione delle fondamenta di una famiglia amorevole, il desiderio di un arcobaleno e l’affermazione che i legami del cuore sono forti quanto quelli del sangue e che l’amore di una madre è infallibile. C’era una volta… O come una « malattia della madre » divenne una fonte di gioia. Durata: 80 minuti.

Espanol :

Mal de Mère » es una magnífica bofetada a todas las tonterías, la malicia gratuita y las insinuaciones hirientes, pero también es una oda al amor… El amor de una pareja, el amor de una familia deseada, el amor de los padres de cuatro hijos con destinos diferentes. Érase una vez… El deseo de un hijo, el deseo de ser padres, el deseo de desafiar las prohibiciones de un cuerpo, el deseo de formar parte decididamente de los cimientos de una familia amorosa, el deseo de un arco iris y la afirmación de que los lazos del corazón son tan fuertes como los lazos de la sangre y que el amor de una madre es infalible. Érase una vez… O cómo una « enfermedad de madre » se convirtió en fuente de alegría. Duración: 80 minutos.

L’événement Mal de Mère Givet a été mis à jour le 2025-09-18 par Ardennes Tourisme