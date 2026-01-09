Mal de Mère Haybes

Mal de Mère

Foyer communal Haybes Ardennes

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Ce spectacle Mal de Mère est une magnifique claque à toutes les bêtises, les méchancetés gratuites, les sous-entendus blessants mais aussi une ode à l’amour… L’amour d’un couple, l’amour d’une famille désirée, l’amour de parents de quatre enfants aux destinées différentes. Il était une fois… Un désir d’enfant, un désir de devenir parents, un désir de braver les interdits d’un corps, un désir de s’inscrire résolument dans la fondation d’une famille aimante, un désir d’arc-en-ciel et l’affirmation que les liens du cœur sont aussi forts que les liens du sang et que l’amour d’une mère est indéfectible.Il était une fois… Ou comment un Mal de Mère est devenu une source de joie. Bienvenue à toutes et tous…

.

Foyer communal Haybes 08170 Ardennes Grand Est +33 3 24 41 11 36

English :

This show Mal de Mère is a magnificent slap in the face to all the nonsense, gratuitous malice and hurtful innuendos, but also an ode to love… The love of a couple, the love of a desired family, the love of parents of four children with different destinies. Once upon a time… A desire for a child, a desire to become parents, a desire to defy the prohibitions of a body, a desire to be resolutely part of the foundation of a loving family, a desire for a rainbow and the affirmation that the ties of the heart are as strong as the ties of blood and that a mother’s love is unfailing.Once upon a time… Or how a Mother’s Sickness became a source of joy. A warm welcome to all…

