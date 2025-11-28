Maladies d’amour Hôpital Montperrin Aix-en-Provence

Maladies d’amour

Vendredi 28 novembre 2025 de 15h à 17h. Hôpital Montperrin 109 Avenue Du Petit Barthélémy Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Maladies d’amour, évoque d’emblée la dimension tragique de l’amour. Tonalité d’excès dans la peine éprouvée ? Franchissement de la limite du supportable ? Nous en parlerons à travers des cas cliniques exposés par des praticiens.

Freud, avance une hypothèse concernant la souffrance psy-chique le sujet y a sa part, il est impliqué dans ce qui lui arrive. Lacan, a donné, à cette paradoxale satisfaction du sujet, le nom de jouissance. Qu’en est-il dans les affaires de l’amour ?

Si l’amour recèle dans un premier temps une dimension imaginaire aimer, c’est vouloir être aimé, Lacan, conçoit aussi l’amour dans la fonction du manque. Il en donne une définition devenue célèbre l’amour, c’est donner ce qu’on n’a pas.

Pourtant, il suffit, d’être dans le coup, d’aimer, pour être pris à cette béance, à ce discord.1 La métaphore de l’amour relève ainsi de la contingence lorsque la rencontre advient. Mais la déception, la désolation voire la maladie peuvent succéder à la rencontre. Comment dès lors saisir les ressorts de ces maladies d’amour ?

A la fin de son enseignement, Lacan, donne à l’amour le statut de suppléance au non rapport sexuel. Il situe le drame amoureux non plus seulement du côté du manque-à-être, mais au regard de la rencontre amoureuse elle-même. Celle-ci n’implique plus seulement deux sujets du manque, mais deux corps parlants, affecté[s] en tant que sujet[s] du savoir inconscient

Dans les jeux de l’amour se glissent des phénomènes singuliers haine, indifférence, absence, oblativité, intrigue, surprise. Nombre de sujets s’adressent au CPCT poussés par des maladies d’amour . Parler, se laisser prendre dans les filets du signifiant, permet de se dépendre de la dimension imaginaire des expériences amoureuses et de trouver des petites solutions symptomatiques dans le lien à l’autre. Cela prête à conséquence sur la jouissance et sur les corps parlants, comme vous pourrez l’entendre lors de la prochaine après-midi clinique où des traitements, conduits au CPCT, seront présentés et discutés devant vous. .

English :

Maladies d?amour, immediately evokes the tragic dimension of love. Excessive pain? Does it cross the boundary of what is bearable? We’ll explore these questions through clinical cases presented by practitioners.

German :

Maladies d’amour, beschwört gleich zu Beginn die tragische Dimension der Liebe herauf. Exzessiver Tonfall des Schmerzes? Überschreitung der Grenze des Erträglichen? Wir werden dies anhand von Fallbeispielen erläutern, die von Praktikern vorgestellt werden.

Italiano :

Maladies d’amour, evoca immediatamente la dimensione tragica dell’amore. Il dolore è eccessivo? Supera il limite del sopportabile? Discuteremo questi temi attraverso casi clinici presentati da professionisti.

Espanol :

Maladies d?amour, evoca inmediatamente la dimensión trágica del amor. ¿Es excesivo el dolor? ¿cruzan los límites de lo soportable? Discutiremos estas cuestiones a través de casos clínicos presentados por profesionales.

