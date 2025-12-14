Malagar Autrement Atelier taille du jardin

Centre François Mauriac de Malagar 17 route de Malagar Saint-Maixant Gironde

Enfilez vos gants et affutez vos sécateurs pour cet atelier jardin dans le parc de Malagar ! Tous les amoureux du jardinage pourront s’essayer ou se perfectionner à la taille des arbustes, rosiers et arbres fruitiers. Profitez des conseils experts de notre jardinier-paysagiste lors de ce rendez-vous Malagar Autrement !

Nombre de places limité, réservation obligatoire.

Prévoyez de venir avec vos gants et sécateurs, si possible ! .

