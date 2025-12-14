Malagar Autrement Atelier taille du jardin Centre François Mauriac de Malagar Saint-Maixant
Malagar Autrement Atelier taille du jardin Centre François Mauriac de Malagar Saint-Maixant dimanche 15 février 2026.
Centre François Mauriac de Malagar 17 route de Malagar Saint-Maixant Gironde
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Enfilez vos gants et affutez vos sécateurs pour cet atelier jardin dans le parc de Malagar ! Tous les amoureux du jardinage pourront s’essayer ou se perfectionner à la taille des arbustes, rosiers et arbres fruitiers. Profitez des conseils experts de notre jardinier-paysagiste lors de ce rendez-vous Malagar Autrement !
Durée 1H30
Nombre de places limité, réservation obligatoire.
Prévoyez de venir avec vos gants et sécateurs, si possible ! .
Centre François Mauriac de Malagar 17 route de Malagar Saint-Maixant 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 98 17 17 accueil@malagar.fr
