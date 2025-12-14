Malagar et Toulouse-Lautrec, domaines de tous les arts Saint-André-du-Bois

Malagar et Toulouse-Lautrec, domaines de tous les arts

Château de Malromé Saint-André-du-Bois Gironde

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Du Domaine de Malagar au Château Toulouse-Lautrec, de l’écrivain-journaliste au peintre postimpressionniste, ces deux Maisons des Illustres nichées sur les coteaux de l’Entre-deux-Mers vous entraînent au fil des arts !

Au programme…

– À 10h30, une visite guidée historique et culturelle sur la vie d’Henri de Toulouse-Lautrec,

– A 16h00, une visite guidée de Malagar sur les rapports de François Mauriac aux arts.

Sur réservation auprès du Domaine de Malagar .

Château de Malromé Saint-André-du-Bois 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 98 17 17 accueil@malagar.fr

