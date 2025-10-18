Malaise dans la société, malaise dans nos émotions, avec Eva Illouz Musée de Bretagne Rennes

Malaise dans la société, malaise dans nos émotions, avec Eva Illouz Musée de Bretagne Rennes samedi 18 octobre 2025.

En quoi les émotions inhérentes à l’espèce humaine ont-elles changé ces dernières décennies ? La sociologue Eva Illouz décrypte le malaise actuel.

C’est un changement de perspective que propose Eva Illouz, directrice d’études à l’École des hautes études en sciences sociales. Elle étudie nos émotions en les reliant aux crises qui marquent notre époque. La peur, la honte, l’envie ou encore la fierté : ce qui est le plus personnel en nous est avant tout l’écho des tensions et dynamiques de notre société.

Un rencontre Grands témoins animée par Justine Caurant, suivie d’une séance de dédicaces de _Explosive modernité._ _Malaise dans la vie intérieure_ (éd. Gallimard).

En partenariat avec la librairie Comment dire.

Début : 2025-10-18T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-18T16:30:00.000+02:00

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine