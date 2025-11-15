MALAKA LE BIJOU Toulouse

MALAKA

LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – 14 EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 21:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Malaka se caractérise par la voix de 2 sœurs. Deux grains très distincts, mis à contribution pour aborder la vie au naturel, accompagnés d’un jeu épuré.

Elles nous invitent à apprécier la simplicité d'une musique porteuse de messages à la frontière du folk et de la soul.

LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 42 08 69 contact@le-bijou.net

English :

Malaka is characterized by the voices of 2 sisters. Two very distinct sounds, used to talk about life in its natural state, accompanied by a refined performance.

German :

Malaka zeichnet sich durch die Stimmen von zwei Schwestern aus. Zwei sehr unterschiedliche Körner, die dazu beitragen, das Leben in seiner Natürlichkeit zu thematisieren, begleitet von einem klaren Spiel.

Italiano :

Malaka è caratterizzato dalle voci di due sorelle. Due suoni ben distinti, utilizzati per parlare della vita nel suo stato naturale, accompagnati da una performance essenziale.

Espanol :

Malaka se caracteriza por las voces de 2 hermanas. Dos sonidos muy distintos que hablan de la vida en su estado natural, acompañados de una interpretación depurada.

