MALAKA LE BIJOU Toulouse

Malaka se caractérise par la voix de 2 sœurs. Deux grains très distincts, mis à contribution pour aborder la vie au naturel, accompagnés d’un jeu épuré.
Elles nous invitent à apprécier la simplicité d’une musique porteuse de messages à la frontière du folk et de la soul. 9 .
LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 42 08 69 contact@le-bijou.net
English :
Malaka is characterized by the voices of 2 sisters. Two very distinct sounds, used to talk about life in its natural state, accompanied by a refined performance.
German :
Malaka zeichnet sich durch die Stimmen von zwei Schwestern aus. Zwei sehr unterschiedliche Körner, die dazu beitragen, das Leben in seiner Natürlichkeit zu thematisieren, begleitet von einem klaren Spiel.
Italiano :
Malaka è caratterizzato dalle voci di due sorelle. Due suoni ben distinti, utilizzati per parlare della vita nel suo stato naturale, accompagnati da una performance essenziale.
Espanol :
Malaka se caracteriza por las voces de 2 hermanas. Dos sonidos muy distintos que hablan de la vida en su estado natural, acompañados de una interpretación depurada.
