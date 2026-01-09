MALAKEY La Place Paris

Malakey, l’artiste qui fusionne la puissance du hip-hop urbain avec les sonorités mandingues les plus vibrantes, vous donne rendez-vous le 13 février 2025, à partir de 19h à Là Place (10 Passage de la Canopée, 75001 Paris) pour un show exceptionnel.

Né à Koutiala, Malakey a conquis le Mali et toute l’Afrique de l’Ouest avec ses titres à succès comme Babey, 26 Mars ou encore Massakè Daba. Après avoir enflammé les scènes du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la Mauritanie et de l’Europe, il débarque enfin à Paris pour un concert qui s’annonce explosif et inoubliable.

Son univers, à la croisée des traditions mandingues et du hip-hop moderne, raconte les réalités du quotidien tout en faisant vibrer les foules. Avec son charisme et son énergie, Malakey incarne la nouvelle génération d’artistes africains fiers de leurs racines et ouverts sur le monde.

L’étoile montante de la scène musicale malienne arrive à Paris ! Retrouvez Malakey en concert le vendredi 13 février à La Place

Le vendredi 13 février 2026

de 19h00 à 23h00

payant Tout public.

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

https://shotgun.live/fr/events/malakey



