Malamba un voyage initiatique Théâtre du lacydon Marseille 2e Arrondissement

Malamba un voyage initiatique

Dimanche 1er février 2026 de 15h à 16h30. Théâtre du lacydon 3 Montée Saint Esprit Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 15:00:00

fin : 2026-02-01 16:30:00

Date(s) :

2026-02-01

Un voyage initiatique au travers de la danse, du théâtre et des arts scénographiques.

Théâtre du lacydon 3 Montée Saint Esprit Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 90 96 70 lacydon.13002@orange.fr

English :

A journey of initiation through dance, theater and scenic arts.

