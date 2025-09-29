Malandain Ballet Biarritz La Chambre d’Amour 1ère séance (17h) Gare du Midi Biarritz

Malandain Ballet Biarritz La Chambre d’Amour 1ère séance (17h)

Gare du Midi Avenue Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-28

fin : 2025-12-28

Date(s) :

2025-12-28

Écrit une première fois en l’an 2000, La Chambre d’amour est le premier ballet que le chorégraphe a imaginé à son arrivée à Biarritz, et le seul pour lequel le Pays Basque fut son inspiration directe. Ce ballet réunit dans une narration originale les grands mythes amoureux où les héros se croisent dans cet univers ou l’océan et les étoiles ne font qu’un. .

Gare du Midi Avenue Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

