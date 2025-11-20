MALANDAIN BALLET BIARRITZ: LES SAISONS – OPERA ROYAL Versailles

MALANDAIN BALLET BIARRITZ: LES SAISONS Début : 2025-11-20 à 20:00. Tarif : – euros.

CHATEAU VERSAILLES SPECTACLES PRÉSENTE : MALANDAIN BALLET BIARRITZ: LES SAISONSCette création de Thierry Malandain réunit au sein d’un même programme Les Quatre saisons de Vivaldi et Les Quatre saisons composées par Giovanni Antonio Guido. Marier ces deux partitions est un pari audacieux, car si elles partagent leur époque et une même célébration de la nature, elles n’en demeurent pas moins profondément différentes. Cette production du chorégraphe biarrot est aussi passionnante à suivre quand on connaît son scrupule à respecter l’intégrité d’une partition et la musicalité revendiquée de son écriture. Avec Les Saisons, Thierry Malandain poursuit avec cohérence le sillon tracé par ses derniers ballets, explorant les liens entre l’humanité, le vivant et la nature. Il s’agit de la quatrième commande passée par l’Opéra Royal à Thierry Malandain : après Cendrillon, La Belle et la Bête et Marie-Antoinette, les Saisons ont été conçues avec la participation de l’Orchestre de l’Opéra Royal : la promesse d’une fusion volcanique entre danse et musique ! Coproduction Opéra Royal / Château de Versailles Spectacles, Festival de Danse de Cannes – Côte d’Azur France, Teatro Victoria Eugenia – Ballet T – Ville de Donostia San Sebastián, Opéra de Saint-Étienne, Theater Bonn – Allemagne, Teatro la Fenice – Venise (Italie), CCN Malandain Ballet Biarritz. CD et DVD disponible dans la collection Château de Versailles Spectacles.

OPERA ROYAL PLACE D’ARMES 78000 Versailles 78