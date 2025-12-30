MALANDAIN BALLET BIARRITZ MAISON DE LA DANSE Lyon

MALANDAIN BALLET BIARRITZ Début : 2026-02-04 à 19:30. Tarif : – euros.

MAISON DE LA DANSE PRÉSENTE : MALANDAIN BALLET BIARRITZAvec leur grâce néo-classique, les vingt-deux interprètes du Malandain Ballet Biarritz se laissent emporter par trois célèbres compositeurs, Poulenc, Saint-Saëns et Ravel.Fidèle de la Maison et maître du néo-classique, Thierry Malandain s’est imposé dans le monde de la danse grâce à des grands ensembles, souvent sur pointes, qui puisent dans l’héritage du ballet et de l’académisme classique. À la tête du Malandain Ballet Biarritz depuis 1998, il dévoile un programme qui revient sur sa carrière de directeur. Midi-Minuit traverse les œuvres de trois compositeurs français. Tour à tour sur le Concerto pour deux pianos en ré mineur de Francis Poulenc, Les Mélodies de Camille Saint-Saëns et Le Boléro chef d’œuvre de Maurice Ravel, la compagnie se révèle joyeuse, mystérieuse et passionnée. Un voyage virevoltant dans le temps.

MAISON DE LA DANSE 8 AV JEAN MERMOZ 69008 Lyon 69