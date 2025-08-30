Malandain Ballet Biarritz – Nocturnes / Minuit et Demi ou Le Cœur Mystérieux Le Pin Galant Mérignac

Malandain Ballet Biarritz – Nocturnes / Minuit et Demi ou Le Cœur Mystérieux Le Pin Galant Mérignac mardi 12 mai 2026.

Malandain Ballet Biarritz – Nocturnes / Minuit et Demi ou Le Cœur Mystérieux Mardi 12 mai 2026, 20h30 Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL : 43 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 37 € / ENFANTS-ÉTUDIANTS : 15 € / SCOLAIRES : 10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-12T20:30:00 – 2026-05-12T22:00:00

Fin : 2026-05-12T20:30:00 – 2026-05-12T22:00:00

Dernière tournée de la compagnie !

Poursuivant la ligne artistique qu’il a engagée depuis de nombreuses années, Thierry Malandain est un créateur prolifique dont l’œuvre a toujours résolument était un trait d’union entre classique et moderne. Pour cette dernière tournée, il réunit ici deux compositions au sein d’un même programme. L’alliance parfaite entre musique et danse !

« En proie à ses états d’âme, Frédéric Chopin traduit dans « Les Nocturnes » les langueurs de l’amour avec la profondeur de sa nature éprise de mélancolie. « Nocturnes » se présente comme une fresque, comme un songe écrasé sous le poids d’une éternelle mélancolie.

Sur Danse Macabre, « tube » de la musique classique où l’on « entend claquer les os des danseurs », sur Le coucou au fond des bois et Volière tirés du « Carnaval des animaux », et sur des mélodies inédites pour orchestre de Camille Saint-Saëns, « Minuit et demi » emprunte aux cadences poétiques de Pierre Aguétant, Armand Renaud et Victor Hugo. « Le Cœur mystérieux » est plus difficile à traduire, car si danser, c’est lancer vers l’avenir son espoir obstiné, le temps présent meurt trop jeune, et l’on ne dit jamais tout ce que l’on voudrait cadencer dans l’onde de la vie. » THIERRY MALANDAIN

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.forumsirius.net/orion/mge.phtml?spec=2817 »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Dernière tournée de la compagnie ! danse biarritz

Olivier Houeix