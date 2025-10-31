MALANDAIN BALLET BIARRITZ THIERRY MALANDAIN

Allée de la Citadelle Montpellier Hérault

Tarif : 5 – 5 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-18

Avec Les Saisons, Thierry Malandain signe une création poétique et audacieuse, mêlant les célèbres Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi à celles, plus rares, de Giovanni Antonio Guido.

Avec Les Saisons, Thierry Malandain signe une création poétique et audacieuse, mêlant les célèbres Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi à celles, plus rares, de Giovanni Antonio Guido.

Sur ces deux partitions baroques, le chorégraphe explore l’harmonie et les contrastes, dans une danse à la fois épurée, exigeante et profondément musicale.

Dans un décor de pétales noirs et porté par vingt-deux interprètes de haut niveau, le spectacle est une ode sensible à la nature, à sa beauté comme à sa fragilité.

Sur réservation

Mercredi 18 et jeudi 19 février à 20h .

Allée de la Citadelle Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Thierry Malandain?s Les Saisons is a bold, poetic creation, blending Antonio Vivaldi?s famous Four Seasons with the rarer ones by Giovanni Antonio Guido.

German :

Mit Les Saisons hat Thierry Malandain eine poetische und gewagte Kreation geschaffen, die die berühmten Vier Jahreszeiten von Antonio Vivaldi mit den selteneren Jahreszeiten von Giovanni Antonio Guido verbindet.

Italiano :

Les Saisons di Thierry Malandain è una creazione audace e poetica che combina le famose Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi con le opere più rare di Giovanni Antonio Guido.

Espanol :

Les Saisons de Thierry Malandain es una creación audaz y poética que combina las famosas Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi con las obras más raras de Giovanni Antonio Guido.

L’événement MALANDAIN BALLET BIARRITZ THIERRY MALANDAIN Montpellier a été mis à jour le 2025-11-03 par 34 OT MONTPELLIER