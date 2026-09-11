Informations pratiques

Malataverne

Malata’Run

Malataverne Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 09:00:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Malata’run est une course à pied. Elle promet une expérience mémorable, alliant défi sportif et découverte d’un territoire aux paysages variés et riches en histoire. 3 parcours sont proposés allant de 5 à 21.5 Kms.

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Malataverne 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Malata’run is a foot race. It promises a memorable experience, combining athletic challenge with the discovery of a region featuring varied landscapes and a rich history. There are 3 courses ranging from 5 to 21.5 km.

L’événement Malata’Run Malataverne a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence