Malata’Run Malataverne
samedi 31 octobre 2026 · Malataverne
Informations pratiques
Malataverne
Malata’Run
Malataverne Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 09:00:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Malata’run est une course à pied. Elle promet une expérience mémorable, alliant défi sportif et découverte d’un territoire aux paysages variés et riches en histoire. 3 parcours sont proposés allant de 5 à 21.5 Kms.
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Malataverne 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Malata’run is a foot race. It promises a memorable experience, combining athletic challenge with the discovery of a region featuring varied landscapes and a rich history. There are 3 courses ranging from 5 to 21.5 km.
L’événement Malata’Run Malataverne a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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