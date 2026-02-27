Malcolm : Trump vs Obama ? Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

La série Malcolm revient enfin pour une saison supplémentaire !

Outre son humour très « Jakass », la série la plus trash des années 2000 est aussi une série politique où l’on parle de racisme, de déclassement social et de lutte des classes !

Alors la famille de Malcolm est- elle pro-Trump ou pro-Obama ?

Antoine Bonnet est titulaire d’un DEA d’histoire de l’art contemporain. Il collabore avec plusieurs revues d’art telles que Zerodeux, Artaïs ou Facette… Il a publié plusieurs ouvrages sur le handicap « La LSF pour les nuls » (First), « Pour l’inclusion radicale » (Melting), sur la philosophie : « La philo dans les séries » (De Boeck) ou « Ce que l’écologie fait à la métaphysique », préface Nicolas Bourriaud, chez L’Harmattan en janvier 2025, l’Art contemporain: « Poétique de la décroissance » aux éditions Mix ou la sociologie : « Malcolm, sociologie d’un génie » (Entremises). Dernier ouvrage « Quand le rock est écolo », préface de Frah de Shaka Ponk aux éditions du Camion blanc en Mai 2025…

Le vendredi 03 avril 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Réservation conseillée mais pas obligatoire

Public adultes.

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

+33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/



