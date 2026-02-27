Maldonne Théâtre Jean Lurçat Aubusson

Maldonne

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Sur scène, des robes. De soirée, de mariée, de chambre, de tous les jours, de bal. À paillettes,

longues, bouffantes, ajustées, trop grandes. Des robes qui volent, qui brillent, qui craquent, qui tournent, qui traînent ou qui tombent. Des robes empires, à baleines, de celles qui valsent sur Léonard Cohen ou bien des robes en pleurs, mal cousues, légères, sans armatures, nouées sur le ventre. Et puis des robes seules, rebelles, enjouées sur fond de basses électroniques. Au plateau, elles sont cinq à porter ces robes. Cinq danseuses qui transpirent parce que vivantes.

Leïla Ka met en scène la sororité dans ce qu’elle a de plus évident de façon puissamment théâtrale et en faisant preuve d’une redoutable précision, portée par l’envie de rebattre les cartes, puisqu’il y a eu maldonne et que les inégalités perdurent. .

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 09 09 resa@snaubusson.com

