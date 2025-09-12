MALDONNE CIE LEÏLA KA PA de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins

MALDONNE CIE LEÏLA KA PA de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins samedi 4 avril 2026.

MALDONNE CIE LEÏLA KA

PA de la Guerche Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2026-04-04 20:30:00

fin : 2026-04-04

2026-04-04

Figure émergente de la danse en France, Leïla Ka s’impose dans cette pièce hommage au féminin

Cinq femmes, quarante robes, une explosion de corps, de matières et d’émotions.

À travers une danse puissante et expressive, se dévoilent des identités multiples, fragiles ou furieuses, en quête de liberté.

Chaque robe devient un manifeste, un souvenir, une révolte. Une fresque puissante et sensuelle qui explore le féminin dans toute sa complexité, entre grâce assumée et tempête intérieure.



Durée 1h10

Tout Public

PA de la Guerche Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 24 32 culture@saint-brevin.fr

