Maldonne Ferrières Martigues

Maldonne Vendredi 28 novembre 2025 de 21h à 22h. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Première création de groupe de la chorégraphe Leïla Ka, Maldonne, nominée au Rose Prize du Sadler’s Wells 2025 de Londres, a fait forte impression.

La pièce met en scène la robe sous toutes ses formes telle une sixième interprète pour questionner la notion de féminité.



Sur scène, des robes. De soirée, de mariée, de chambre, de bal, de tous les jours. À paillettes, longues, bouffantes, ajustées, trop grandes. Des robes empires, à baleines, de celles qui valsent sur Leonard Cohen ou bien des robes en pleurs, mal cousues, légères, sans armatures, nouées sur le ventre. Et puis des robes seules, rebelles, enjouées sur fond de basses électroniques. Leïla Ka dévoile et habille, dans tous les sens du terme, les fragilités, les révoltes et les identités multiples portées par cinq interprètes et quarante robes pour tenter une exploration du féminin.



Leïla Ka incarne une jeunesse qui s’affirme, se révolte et invente un style en dehors des codes. Télérama



Ferrières 19 quai Paul Doumer

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Choreographer Leïla Ka’s first group creation, Maldonne, nominated for the Sadler’s Wells 2025 Rose Prize in London, made a strong impression.

German :

Die erste Gruppenkreation der Choreografin Leïla Ka, Maldonne, die für den Sadler’s Wells Rose Prize 2025 in London nominiert wurde, hinterließ einen starken Eindruck.

Italiano :

La prima creazione di gruppo della coreografa Leïla Ka, Maldonne, nominata per il Rose Prize al Sadler’s Wells 2025 di Londra, ha suscitato una forte impressione.

Espanol :

La primera creación grupal de la coreógrafa Leïla Ka, Maldonne, nominada al Premio Rose de Sadler’s Wells 2025 en Londres, causó una fuerte impresión.

