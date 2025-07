Malédiction à Saint-Germain-des-Près 4 place Saint-Germain-des-près Paris

Les femmes Leguillot trahissent toutes l’amour de leur vie. Une véritable malédiction ! Héloïse, guide à Saint-Germain-des-Prés, a vu sa mère abandonner son père, tout comme sa grand-mère a brutalement mis fin à sa relation avec son grand-père. Mais d’où vient cette malédiction ? Menez l’enquête !

Suivez le guide à la recherche d’indices dans le mythique quartier de Saint-Germain des Prés!

Quatre personnages vous attendent tout au long de votre enquête. Soyez vigilants, car ils ne se laisseront pas convaincre facilement !

La malédiction des Leguillot doit prendre fin, et c’est à vous de la briser !

Découvrez le légendaire Café de Flore, où des figures emblématiques ont vécu des moments inoubliables ! Explorez les [cours secrètes de Saint-Germain-des-Prés](https://www.visites-spectacles.com/visites/enquete-damour-a-saint-germain-des-pres/), des lieux hors du temps ! Enquêtez autour de la charmante place Furstemberg, entourée de galeries d’art ! Vous l’aurez compris, [Saint-Germain-des-Prés](https://www.visites-spectacles.com/visites/enquete-damour-a-saint-germain-des-pres/) offre un cadre parfait pour une visite-enquête captivante !

[Visite en famille](https://www.visites-spectacles.com/les-visites-en-famille/), entre amis ou à l’occasion d’un [team-building à Paris !](https://www.visites-spectacles.com/privatisez-une-visite/team_building_paris/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-28T11:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-23T16:00:00.000+02:00

4 place Saint-Germain-des-près 4 place saint germain des près Quartier de Saint-Germain-des-Prés Paris 75006 Paris