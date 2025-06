Maleyssie Summer Party Chartres 21 juin 2025 17:00

Eure-et-Loir

Maleyssie Summer Party 2 Rue Chanzy Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-21 17:00:00

fin : 2025-06-22 02:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Maleyssie célèbre la fête de la musique avec une soirée électro en plein air. Ambiance festive garantie avec un DJ set de Stéphane Bourbon de Penthièvre, bar extérieur et club sandwichs au pastrami. Terrasse transformée en dancefloor pour danser jusqu’au bout de la nuit !

À l’occasion de la fête de la musique, Maleyssie vous invite à une soirée estivale pleine de rythme et de convivialité. La cour intérieure du lieu se transforme en dancefloor à ciel ouvert pour accueillir un DJ set exclusif de Stéphane Bourbon de Penthièvre, de 17h à 2h. Pour accompagner cette ambiance électro, un bar extérieur proposera une sélection de cocktails rafraîchissants, et des club sandwichs au pastrami viendront compléter l’expérience. Une soirée pensée pour vibrer au rythme de l’été dans un cadre original, entre musique, saveurs et fête. Réservation indispensable pour profiter de ce moment unique à Chartres. .

2 Rue Chanzy

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 19 16 06 66

English :

Maleyssie celebrates the fête de la musique with an open-air electro party. Festive atmosphere guaranteed with a DJ set by Stéphane Bourbon de Penthièvre, outdoor bar and pastrami sandwich club. Terrace transformed into a dancefloor for dancing the night away!

German :

Maleyssie feiert den Tag der Musik mit einer Elektro-Party im Freien. Garantiert festliche Stimmung mit einem DJ-Set von Stéphane Bourbon de Penthièvre, Bar im Freien und Club-Sandwiches mit Pastrami. Die Terrasse wird zum Dancefloor, auf dem Sie bis in die Nacht tanzen können!

Italiano :

Maleyssie celebra la festa della musica con un electro party all’aperto. Atmosfera di festa garantita con il DJ set di Stéphane Bourbon de Penthièvre, bar all’aperto e club di panini al pastrami. La terrazza si trasformerà in una pista da ballo, per farvi ballare tutta la notte!

Espanol :

Maleyssie celebra la Fiesta de la Música con una fiesta electrónica al aire libre. Ambiente festivo garantizado con DJ set de Stéphane Bourbon de Penthièvre, bar al aire libre y club del bocadillo de pastrami. La terraza se transformará en una pista de baile para que bailes toda la noche

L’événement Maleyssie Summer Party Chartres a été mis à jour le 2025-06-18 par OT CHARTRES