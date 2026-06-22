Hirsingue

Malgré moi

rue des Tilleuls Hirsingue Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-22 20:00:00

fin : 2026-06-22 22:00:00

Date(s) :

2026-06-22

Création musicale de F. Unterfinger pour orchestre, chœur et récitant. Spectacle en avant-première.

Malgré Moi est une création musicale d F. Unterfinger pour orchestre, choeur et récitant.

Elle met en musique la douloureuse expérience de ceux que l’histoire a emportés sans leur donner le choix, et leur espoir de paix.

CHORILLA assure la partie chantée de l’oeuvre.

En avant-première, avant le spectacle prévu les 14 et 15 novembre à Thann, vous pourrez découvrir le travail du choeur. Le chef G. Tomasetto sera présent lors de ces répétitions. 0 .

rue des Tilleuls Hirsingue 68560 Haut-Rhin Grand Est +33 6 83 82 03 32 communication@chorilla.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A musical composition by F. Unterfinger for orchestra, choir, and narrator. Preview performance.

L’événement Malgré moi Hirsingue a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme du Sundgau