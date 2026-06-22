Malgré moi Hirsingue
Malgré moi Hirsingue lundi 22 juin 2026.
Hirsingue
Malgré moi
rue des Tilleuls Hirsingue Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-22 20:00:00
fin : 2026-06-22 22:00:00
Date(s) :
2026-06-22
Création musicale de F. Unterfinger pour orchestre, chœur et récitant. Spectacle en avant-première.
Malgré Moi est une création musicale d F. Unterfinger pour orchestre, choeur et récitant.
Elle met en musique la douloureuse expérience de ceux que l’histoire a emportés sans leur donner le choix, et leur espoir de paix.
CHORILLA assure la partie chantée de l’oeuvre.
En avant-première, avant le spectacle prévu les 14 et 15 novembre à Thann, vous pourrez découvrir le travail du choeur. Le chef G. Tomasetto sera présent lors de ces répétitions. 0 .
rue des Tilleuls Hirsingue 68560 Haut-Rhin Grand Est +33 6 83 82 03 32 communication@chorilla.com
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English :
A musical composition by F. Unterfinger for orchestra, choir, and narrator. Preview performance.
L’événement Malgré moi Hirsingue a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme du Sundgau