Malherbe et Ponge Lycée Malherbe, amphi Ponge Caen

Malherbe et Ponge Lycée Malherbe, amphi Ponge Caen jeudi 20 novembre 2025.

Malherbe et Ponge

Lycée Malherbe, amphi Ponge 14 Avenue Albert Sorel Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 17:30:00

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Gérard Poulouin évoque le lien entre les poètes et leur univers scolaire.

Malherbe et Ponge est le sujet d’une conférence animée par Gérard Poulouin, qui mettra en lumière le lien entre les poètes et leur univers scolaire. La rencontre se déroulera au lycée Malherbe, dans l’amphithéâtre Ponge. .

Lycée Malherbe, amphi Ponge 14 Avenue Albert Sorel Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 14 16

English : Malherbe et Ponge

Gérard Poulouin discusses the link between poets and their school environment.

German : Malherbe et Ponge

Gérard Poulouin spricht über die Verbindung zwischen Dichtern und ihrer Schulwelt.

Italiano :

Gérard Poulouin parla del legame tra i poeti e il loro ambiente scolastico.

Espanol :

Gérard Poulouin analiza el vínculo entre los poetas y su entorno escolar.

L’événement Malherbe et Ponge Caen a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Caen la Mer