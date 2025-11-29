MALI BLUES BELLE DE JOUR Nantes

MALI BLUES BELLE DE JOUR Nantes samedi 29 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 21:30 – 23:00

Gratuit : oui Tout public

Né d’une passion commune pour la musique de la région du Mandé, de la forêt Guinéenne au désert malien, MALI BLUES se ré-approprie les thèmes et mélodies de la musique Mandingue. Insufflant une énergie rock teintée de jazz et de musique cubaine, les 5 musiciens composent un répertoire original créant ainsi un pont entre l’occident et l’Afrique. La voix chaleureuse se mêle aux entrelacs mélodiques des cordes de la Kora cristalline et de la guitare. Des rythmiques savantes et syncopées rappellent Fela KUTI et son afrobeat.C’est plus de 200 concerts depuis sa création en 2006 ! Les musiciens composent un répertoire original en se ré-appropriant les thèmes et mélodies de la musique d’Afrique de l’Ouest.https://www.facebook.com/maliblues44/?locale=fr_FRhttps://youtu.be/ZFTo3-5SdqM

BELLE DE JOUR Nantes 44000