Malice Comédie > Mauvaise Saint-Lô

Rue Octave Feuillet Saint-Lô

Début : 2025-12-06 15:30:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Rendez-vous les 3, 4, 5 et 6 décembre prochain au théâtre de Saint-Lô pour la pièce de théâtre Mauvaise de Pascaline Terrien !

Josette est une femme mauvaise et jalouse. L’arrivée de nouveaux voisins, David et Julie, qui suscitent l’admiration de tous va l’irriter au plus haut point. Alors, comme à son habitude, elle va les espionner et fouiller dans le passé de David. Mais s’occuper des affaires des autres n’est pas sans conséquences. Josette va en faire l’amère expérience.

Réservations sur helloasso.

Renseignements au 06 83 79 12 39. .

Rue Octave Feuillet Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 6 83 79 12 39

