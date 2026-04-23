Marolles-lès-Bailly

Malice Day

24 grande rue Marolles-lès-Bailly Aube

Tarif : – – Eur

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le Malice Day est de retour.

Un parcours du combattant pour dépasser tes limites en famille ou entre ami(e)s.

6km et plus d’une 40ène d’obstacles à travers la forêt, les chemins et la rivière.

Une ambiance chaleureuse à la ferme avec de nombreuses activités pour petits et grands.

Et une soirée de dingue avec DJ pour terminer la journée.

Buvette et restauration sur place.

Rendez-vous dès 10h ! 18 .

24 grande rue Marolles-lès-Bailly 10110 Aube Grand Est +33 6 86 72 00 93 Maliceetfromageblanc@gmail.com

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English :

L’événement Malice Day Marolles-lès-Bailly a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne