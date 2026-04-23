Malice Day Marolles-lès-Bailly
Malice Day Marolles-lès-Bailly samedi 13 juin 2026.
Marolles-lès-Bailly
Malice Day
24 grande rue Marolles-lès-Bailly Aube
Tarif : – – Eur
18
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Le Malice Day est de retour.
Un parcours du combattant pour dépasser tes limites en famille ou entre ami(e)s.
6km et plus d’une 40ène d’obstacles à travers la forêt, les chemins et la rivière.
Une ambiance chaleureuse à la ferme avec de nombreuses activités pour petits et grands.
Et une soirée de dingue avec DJ pour terminer la journée.
Buvette et restauration sur place.
Rendez-vous dès 10h ! 18 .
24 grande rue Marolles-lès-Bailly 10110 Aube Grand Est +33 6 86 72 00 93 Maliceetfromageblanc@gmail.com
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English :
L’événement Malice Day Marolles-lès-Bailly a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne