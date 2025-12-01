Malices de Noël, un concert de chants par le quatuor vocal Vadriel Meslan

Malices de Noël, un concert de chants par le quatuor vocal Vadriel

Église Meslan Morbihan

Début : 2025-12-11 20:00:00

fin : 2025-12-11 21:15:00

2025-12-11

Quatre voix virtuoses, un son d’ensemble envoûtant et un humour pétillant, voilà ce qui caractérise le quatuor vocal Vadriel ! Avec leur nouveau spectacle Malices de Noël , ils chantent tout à la fois le froid de l’hiver et la joie des fêtes, dans une mise en scène malicieuse et costumée où se rencontrent Sainte-Lucie, Rudolf le renne au nez rouge, l’enfant-Jésus, le chat de Yule, la Vierge Marie ou encore Petit Papa Noël… Un concert qui ravira les amoureux des belles voix tout en dépoussiérant le format classique ! Anaël, Richard, Valentine et Adrien sont quatre amis chanteurs professionnels qui se réunissent autour du répertoire vocal entre finesse de soliste et plaisir du son commun. Leur quatuor Vadriel donne la part belle à la rencontre entre les artistes et le public dans des spectacles pleins d’humour et d’émotions. .

Église Meslan 56320 Morbihan Bretagne +33 7 67 11 45 35

