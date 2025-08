Malicho Vaca Valenzuela Reminiscencia Le Quartz Brest

Le Quartz 60 Rue du Château Brest Finistère

Début : 2025-12-02 20:30:00

fin : 2025-12-02 21:25:00

2025-12-02 2025-12-03 2025-12-04

En reliant, via Google Earth, le destin de sa famille et de son quartier à la cartographie de sa ville, Santiago, l’artiste chilien compose un vibrant voyage immobile. Il livre aujourd’hui un récit tendre et sensible, où la petite histoire rejoint la grande. Dans ce pays qui connut en 2019 une révolution populaire majeure et où perdurent les traumatismes des années de dictature, le metteur en scène, d’un simple clic, fait surgir des amours mystérieuses et des révolutions réprimées, autant de fragments d’une mémoire individuelle et collective. Dans une adresse au public d’une grande délicatesse, son histoire intime croise le destin politique de tout un peuple.

Informations pratiques

Spectacle en espagnol, surtitré en français et en anglais.

Dès 16 ans.

Durée 55 minutes.

Réservation conseillée. .

Le Quartz 60 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne

