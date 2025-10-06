MALIK BENTALHA – LES ARENES DE METZ Metz

MALIK BENTALHA Début : 2026-10-09 à 20:00. Tarif : – euros.

MALIK BENTALHANOUVEAU MONDE ??Avec Nouveau Monde, Malik Bentalha signe son retour sur scène dans un one-man-show à la fois drôle, touchant et engagé.Dans ce troisième spectacle, l’humoriste mêle confidences personnelles, absurdités du quotidien et réflexions sur l’époque avec une plume plus mature, sans jamais perdre son sens de la vanne.Porté par un regard tendre sur la société et un sens aiguisé de l’observation, Malik nous embarque dans un voyage drôle et lucide à travers un monde en pleine mutation. Un spectacle authentique, humain… et furieusement drôle.

LES ARENES DE METZ 5 AVENUE LOUIS LE DEBONNAIRE 57000 Metz 57