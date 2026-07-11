Malik Bentalha Nouveau Monde Gare du Midi Biarritz
samedi 17 octobre 2026 · Gare du Midi · Biarritz
Informations pratiques
Biarritz
Malik Bentalha Nouveau Monde
Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Dans ce troisième spectacle, l’humoriste mêle confidences personnelles, absurdités du quotidien et réflexions sur l’époque avec une plume plus mature, sans jamais perdre son sens de la vanne.
Porté par un regard tendre sur la société et un sens aiguisé de l’observation, Malik nous embarque dans un voyage drôle et lucide à travers un monde en pleine mutation. Un spectacle authentique, humain… et furieusement drôle.
Durée 1h30 .
Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66
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English : Malik Bentalha Nouveau Monde
L’événement Malik Bentalha Nouveau Monde Biarritz a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Biarritz
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