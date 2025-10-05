MALIK DJOUDI – LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle

MALIK DJOUDI Début : 2026-02-06 à 20:00. Tarif : – euros.

Vivant est le 1er single de Malik Djoudi depuis 3 ans. Morceau solaire à la rythmique addictive, Vivant est une invitation à l’acceptation de soi, l’éloge d’une liberté enfin (re)trouvée. On reconnaît la voix androgyne et sensuelle qui a fait son succès, au service de mélodies soyeuses dont il a le secret.Le chanteur a façonné son style au fil de trois beaux albums : Un (2017), Tempéraments (2019), nommé Album révélation de l’année aux Victoires de la Musique 2020 et le dernier en date Troie , un recueil qui se caractérise par sa pop classique et ses touches électro épurées, qui évoquent autant Sébastien Tellier que James Blake. Continuant à contourner les codes de la pop, épris d’une grammaire concise, sans fioritures, Malik Djoudi écrit des chansons qui nous touchent et accompagnent nos quotidiens pour rendre nos vies plus douces.Pour son quatrième album, à paraître en septembre 2024, Malik Djoudi s’affirme encore davantage sur ces territoires de prédilection : sensuel et intime, soyeux et planant. Comme si les années qui passent le libéraient de toute contrainte. Sans compromis, sa musique se charge de rythmiques chaloupées. Ecrit et composé par Malik Djoudi, co- produit avec Adrien Soleiman que l’on a déjà vu au côté de Philippe Katerine, Juliette Armanet et Voyou et mixé par Ash Workman (Christine & The Queens, Baxter Dury, Metronomy…), ce nouvel album installe Malik Djoudi dans une pop à la française, tendance majeure.

LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles 111 bld Emile Delmas/La Pallice 17000 La Rochelle 17