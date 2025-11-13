Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Malik Fares En famille | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

Malik Fares En famille | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand jeudi 13 novembre 2025.

Malik Fares En famille | Comédie des Volcans

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-13 20:30:00
fin : 2025-11-13 21:50:00

Date(s) :
2025-11-13

Venez voir Malik Fares dans son spectacle En famille à la Comédie des Volcans à Clermont-Ferrand
  .

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51  hello@comediedesvolcans.fr

English :

Come and see Malik Fares in his show En famille at the Comédie des Volcans in Clermont-Ferrand

German :

Besuchen Sie Malik Fares in seiner Show En famille in der Comédie des Volcans in Clermont-Ferrand

Italiano :

Venite a vedere Malik Fares nel suo spettacolo En famille alla Comédie des Volcans di Clermont-Ferrand

Espanol :

Venga a ver a Malik Fares en su espectáculo En famille en la Comédie des Volcans de Clermont-Ferrand

L’événement Malik Fares En famille | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2025-10-21 par Clermont Auvergne Volcans