Malik Fares l’Estrade Bordeaux

Malik Fares Vendredi 10 octobre, 19h30 l’Estrade Gironde

Début : 2025-10-10T19:30 – 2025-10-10T22:30

Fin : 2025-10-10T19:30 – 2025-10-10T22:30

Malik Fares est natif du sud de la France (Vitrolles).

Il débute l’humour après l’obtention de son BTS commerce international à Marseille. Il fait ses débuts sur scène à Marseille et se forme en autodidacte en rodant plusieurs sketchs.

Il crée son spectacle qu’il jouera par la suite à guichet fermé durant 2 ans au

comédie club du vieux port. Il y rencontre aussi énormément d’artistes de renom dont il fait les premières parties: Kev Adams, Titoff, Kyan Khojandji, Gad El Maleh, Redouane Bougheraba, Sugar Sammy… Fort de cette expérience et du succès qu’il rencontre sur les réseaux sociaux avec des vidéos qui comptabilisent des millions de vues, Malik décide de partir à la rencontre de son public en tournée Paris, Lyon, Lille, Bordeaux et même à l’étranger à Oran (Algérie)…

Malik Fares dans son spectacle aborde son enfance à vitrolles une ville en pleine division à cette période, le moment de la découverte de sa place dans le monde et la célébration des liens familiaux.

Ouverture des portes : 20h

Début du spectacle et fermeture des portes : 20h30

Durée du spectacle : 1h

