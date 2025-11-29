MALIK FARES – L’ODEON – PEROLS Perols

L’EXTRAORDINAIRE MAISON DU PÈRE NOËL Début : 2025-11-29 à 11:20. Tarif : – euros.

ILE DE LOISIRS DE JABLINES – ANNET :L’EXTRAORDINAIRE MAISON DU PÈRE NOËL.Du 08 novembre 2025 au 24 décembre 2025.Vivez une aventure de Noël pas comme les autres !La magie de Noël s’installe sur l’île de loisirs de Jablines-Annet avec L’Extraordinaire Maison du Père Noël ! Découvrez la plus grande maison du Père Noel d’Europe ! Dans sa maison aux décors féériques, participez à un spectacle interactif d’une durée de 1h30. Ce spectacle immersif invite toute la famille à retrouver le véritable esprit de Noël.Pour rejoindre le Père Noël, vous devrez traverser les 15 pièces qui composent cette extraordinaire maison : la poste des lutins, le dortoir, la fabrique des jouets, la cuisine de la Mère Noël, l’étable des rennes, … si vous vous retrouvez dans la tour de contrôle, c’est que vous êtes bientôt arrivés ! Les enfants pourront rencontrer les lutins et des personnages emblématiques de Noël à travers la visite de sa maison et participer à des ateliers avec eux.Ainsi, ils pourront aider les lutins à fabriquer un ourson, le petit goûter avec la Mère Noël, écrire leurs lettres au Père Noël, … et pourquoi pas faire l’incontournable photo avec lui ? Rejoignez-nous, ça va être la fête !

ILE DE LOISIRS DE JABLINES – ANNET ILE DE LOISIRS 77450 Jablines 77