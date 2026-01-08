MALIK FARES Pérols

MALIK FARES

ZAC Fenouillet Pérols Hérault

Tarif : 26 – 26 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Ne manquez pas le spectacle de Malik Fares au théâtre de l’Odéon Montpellier le 21 janvier à 20h45 !

Malik Fares est un humoriste en stand up. Il lui faut un micro pour faire rire toute la salle aux éclats en alliant anecdote personnelles et improvisations avec le public ce qui renouvelle et modernise le spectacle sans cesse

Tout y passe les moments de dèche dont on à tous été victime, le couple le plus dur c’est tout le temps et tous les jours la famille c’est surcoté les réseaux sociaux qu’il juge être un bar ambulant de poche ou tout le monde donne son avis sur tout et n’importe quoi sans réelle pertinence ou sincérité.

Aucune nostalgie sur l’évolution du monde il trouve ça trop réac.

Malik qui donne sa vision de la vie et de notre monde actuel politique, sport, social, amour, musique… rien ne lui échappe sur son l’ évolution du monde révolutionnaire et décadente.

Un spectacle riche en sincérité et émotions dans lequel nous sommes tous invités à en rire ou lui seul prend les risques de se mouiller. Une seule règle être soi-même et rire de soi-même sans complexes. Bienvenue chez Malik Fares ! .

ZAC Fenouillet Pérols 34470 Hérault Occitanie +33 4 34 48 05 45

English :

Don’t miss the Malik Fares show at the Théâtre de l’Odéon Montpellier on January 21 at 8:45pm!

Malik Fares is a stand-up comedian. All he needs is a microphone to make the whole audience laugh out loud, combining personal anecdotes and improvisations with the audience, which constantly renews and modernizes the show

