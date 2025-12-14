Malik Fares Se Mouille Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Malik Fares Se Mouille

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

Malik Fares a décidé de se jeter à l’eau. Fini les blagues de confort. Cette fois, il se mouille. Sur scène, il ose parler de ce que beaucoup préfèrent taire. Le couple, surcoté. La famille, surcotée aussi. La réussite sociale, ça rend suicidaire. Il l’avoue lui-même il y a déjà pensé. Comme tout être humain, il n’est pas parfait. Il aime la vie autant qu’il peut la détester. Et c’est justement ça qui la rend tragique… et drôle à la fois. Ce n’est plus du stand-up pour plaire. C’est du stand-up pour vivre. Entre provocation et vérité, Malik dit tout haut ce qu’il pense et parfois pire encore, spontanément. Un spectacle brut, sans filtre, où le rire côtoie le malaise. Si Malik se mouille, c’est pour de vrai. Avec Malik Fares .

