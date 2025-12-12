MALIK FARES SE MOUILLE – LA LUNA NEGRA Bayonne

MALIK FARES SE MOUILLE Début : 2026-02-06 à 20:30. Tarif : – euros.

Malik Fares a décidé de se jeter à l’eau.Fini les blagues de confort.Cette fois, il se mouille.Sur scène, il ose parler de ce que beaucoup préfèrent taire.Le couple ? Surcoté.La famille ? Surcotée aussi.La réussite sociale ? Ça rend suicidaire.Il l’avoue lui-même : il y a déjà pensé.Comme tout être humain, il n’est pas parfait. Il aime la vie autant qu’il peut la détester.Et c’est justement ça qui la rend tragique… et drôle à la fois.Ce n’est plus du stand-up pour plaire.C’est du stand-up pour vivre.Entre provocation et vérité, Malik dit tout haut ce qu’il pense — et parfois pire encore, spontanément.Un spectacle brut, sans filtre, où le rire côtoie le malaise.Si Malik se mouille, c’est pour de vrai.Avec : Malik FaresTout public

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64