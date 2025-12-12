MALIKA ZARRA & LEO MONTANA Le Baiser Salé Paris

Avec sa voix mezzo-soprano, veloutée et sinueuse, Malika Zarra embarque le public dans des impros pleines de peps, où se mêlent chaâbi, rythmes berbères et groove gnawa. Véritable funambule du son, elle navigue entre les mélodies avec une aisance bluffante et jongle sans effort entre le persan, l’anglais et le français. Son univers ? Un mix explosif d’improvisations raffinées et d’une liberté musicale sans limites.

Originaire du Maroc, passée par la France avant de poser ses valises à New York, Malika a distillé un peu de chaque culture dans sa musique multicolore. Le jazz y règne en maître, mais il laisse aussi la place à la soul, aux youyous et aux vibrations africaines qui traversent les frontières. Jamais dans la facilité, la diva berbère étonne et charme par sa fluidité mélodique et la richesse sonore qui l’enveloppe.

À ses côtés, Leonardo Montana au piano : un vrai caméléon musical, aussi à l’aise dans le jazz pur que dans les explorations les plus audacieuses. Il a partagé la scène avec une ribambelle d’artistes majeurs : Felipe Cabrera, Arnaud Dolmen, Raul de Souza, Samy Thiébault, Anne Paceo, Géraldine Laurent, et bien d’autres, aux quatre coins du monde, entre festivals et clubs mythiques. En solo, il a déjà sorti deux albums salués par la critique : A Flor da Pele (2022, label Paradis Improvisé) et Joruri (2023, label Émouvance).

Malika Zarra embarque le public dans des impros pleines de peps, où se mêlent chaâbi, rythmes berbères et groove gnawa.

Le jeudi 15 janvier 2026

de 21h00 à 23h59

payant Tarif sur place : 28 EUR

Tarif réduit – Demandeurs d’emploi, – 26 ans, étudiants de conservatoire / écoles de musique : 10 EUR

Tarif Adhérents Paris Jazz Club : 18 EUR

Tarif Web : 25 EUR Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-15T22:00:00+01:00

fin : 2026-01-16T00:59:00+01:00

Date(s) : 2026-01-15T21:00:00+02:00_2026-01-15T23:59:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

https://www.lebaisersale.com/agenda?event=20260115 https://www.facebook.com/lebaisersale https://www.facebook.com/lebaisersale