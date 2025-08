MALINA chanson française et violon Ambrugeat

5 Rue Saint-Salvy Ambrugeat Corrèze

Début : 2025-08-03

fin : 2025-08-03

2025-08-03

Chanson française et violon

Malina tisse son écriture organique à sa voix de velours, au violon et au piano. Ses chansons nous emmène dans l’intimité d’une femme qui se découvre farouche, sensuelle, mélancolique, rebelle, et surtout plurielle. Un répertoire sincère et une ode à la liberté.

Vente de boisson et gourmandises sur place.

Participation libre et consciente .

5 Rue Saint-Salvy Ambrugeat 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 11 99 78 contact@lamaisonsurlaplace.org

