MALINCKA + AUJON Théâtre Michel Humbert Langres

MALINCKA + AUJON Vendredi 28 novembre, 20h00 Théâtre Michel Humbert Haute-Marne

️ Tarifs — Plein : 12 € — Réduit : 8 € Placement numéroté

Réservations : resa-envivo.fr

Buvette et petite restauration sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-28T20:00:00 – 2025-11-28T22:30:00

Fin : 2025-11-28T20:00:00 – 2025-11-28T22:30:00

AUJON

Aujon, c’est une plongée dans un univers NuJazz élégant et envoûtant ✨ Formé en 2022, le duo tire son nom de la rivière Aujon, qui traverse la vallée où ils résident et inspire leur musique. Influencés par Alfa Mist, Yussef Dayes, GoGo Penguin ou encore Anne Paceo, ils développent un son unique où le toucher subtil du piano et les textures du Rhodes rencontrent une batterie énergique et ciselée. Leurs compositions mêlent élégance et complexité, pour une musique à la fois accessible, vibrante et profondément sensible.

MALINCKA

Un concert de Malincka, c’est un voyage vocal et polyphonique à travers le monde A cappella ou accompagnées d’instruments, elles réinterprètent des chants issus de traditions orales, composent leurs propres morceaux et font résonner avec sincérité la révolte d’un chant de lutte italien, la beauté d’une légende mexicaine ou encore l’émotion d’un chant tzigane. Ce qui les anime : chanter l’humain, ses émotions et ses histoires, avec une énergie et une sensibilité qui créent un lien direct avec le public.

Pour prolonger l’expérience… Nos amis de la compagnie Ça Change Un Peu, en partenariat avec En Vivo, proposent un stage de chant animé par Camille de Malincka : Samedi 29 et dimanche 30 novembre

Au programme : — Technique vocale (découverte de sa voix et du souffle) — Travail en polyphonie — Écoute de soi et des autres — Apprentissage de chants en polyphonie

Infos & inscriptions : ccup@live.fr

Théâtre Michel Humbert 55 Rue Diderot, 52200 Langres Langres 52200 Saint-Gilles Haute-Marne Grand Est

Concert au Théâtre Michel Humbert de Langres Malincka Aujon