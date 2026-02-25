Malis, la vieille femme et la joie. L’Ekla Le Teich
Malis, la vieille femme et la joie. L’Ekla Le Teich jeudi 19 mars 2026.
Malis, la vieille femme et la joie.
L’Ekla 67 rue des pins Le Teich Gironde
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19 10:30:00
fin : 2026-03-19 11:15:00
Date(s) :
2026-03-19
Théâtre de marionnettes.
Dans le cadre du Festival Intercommunal le Bazar des Mômes.
Représentations scolaires ouvertes au public.
Tout public dès 7 ans. .
L’Ekla 67 rue des pins Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 15 63 75 sec.ekla@leteich.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Malis, la vieille femme et la joie.
L’événement Malis, la vieille femme et la joie. Le Teich a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Le Teich