Malis, la vieille femme et la joie. L’Ekla Le Teich

Malis

Malis, la vieille femme et la joie. L’Ekla Le Teich jeudi 19 mars 2026.

Malis, la vieille femme et la joie.

L’Ekla 67 rue des pins Le Teich Gironde

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19 10:30:00
fin : 2026-03-19 11:15:00

Date(s) :
2026-03-19

Théâtre de marionnettes.
Dans le cadre du Festival Intercommunal le Bazar des Mômes.
Représentations scolaires ouvertes au public.
Tout public dès 7 ans.   .

L’Ekla 67 rue des pins Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 15 63 75  sec.ekla@leteich.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Malis, la vieille femme et la joie.

L’événement Malis, la vieille femme et la joie. Le Teich a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Le Teich