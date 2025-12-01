MALKIA, femmes de Tanzanie

L’Éphémère Galerie investit

les grilles de la rue Saint-Victor et transforme cet espace urbain en une

véritable promenade artistique à ciel ouvert. L’exposition est visible

librement sur les grilles de la rue Saint-Victor pendant toute la durée de

l’événement et dans l’Éphémère Galerie en présence de l’artiste.

Delphine Blast est une photographe française dont l’œuvre se situe

à la croisée du documentaire et de l’artistique. Son travail explore

l’identité, les traditions, les cultures et les trajectoires singulières à

travers le monde. Dans cette exposition, elle met à l’honneur les femmes

tanzaniennes. Des boxeuses ornées de feuilles d’or aux jeunes femmes parées de

leur kanga, ces Tanzaniennes sont toutes sublimées et élevées au rang de malkia, « reines » en

Swahili.

BOXING QUEENS

Boxing Queens est une série de portraits de jeunes boxeuses

tanzaniennes, photographiées après l’effort, sur les murs modestes de leurs

salles d’entraînement. Des motifs en feuilles d’or les élèvent symboliquement

au rang de déesses modernes, figures royales de puissance, de fierté et

d’émancipation.

KANGA TALES

Ce projet rend hommage au kanga, tissu emblématique d’Afrique de

l’Est, et aux femmes qui le portent avec fierté. Orné de motifs et de messages

en swahili, il devient un moyen d’expression unique. Les portraits de jeunes

Tanzaniennes, parées de leur kanga, sont présentés dans des passe-partout

ovales inspirés du tissu, rehaussés de cadres en bois sculpté de Zanzibar.

Comptoir des Voyages vous accueille dans son Ephémère Galerie au 12 rue Saint-Victor, Paris 5ème, aux horaires suivants :

– Vernissage le mercredi 10 décembre : 18h – 20h

– Du 11 au 19 décembre : 15h – 18h30

– Les samedis 13 et 20 décembre : 11h – 18h30

Du jeudi 11 décembre 2025 au samedi 20 décembre 2025 :

samedi

de 11h00 à 18h30

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 15h00 à 18h30

Le mercredi 10 décembre 2025

de 18h00 à 20h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

