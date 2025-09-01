Malle adaptée aux troubles DYS Rue Signelongue Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron

Malle adaptée aux troubles DYS Rue Signelongue Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron lundi 1 septembre 2025.

Malle adaptée aux troubles DYS

Rue Signelongue Sévérac-le-Château Médiathèque Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-01

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-09-01

La médiathèque de Sévérac d’Aveyron met à disposition une malette avec deux tablettes contenant près de 29 romans adaptés !

Du 1er septembre au 10 décembre, retrouvez à la médiathèque de Sévérac d’Aveyron deux tablettes accompagnées de l’application Bibli’Odyssée ainsi que 29 romans adaptés.

Le catalogue de titres de litérature jeunesse contemporaine permet aux enfants et adolescents DYS ou aux petits lecteurs de lire les mêmes titres que les autres ! .

Rue Signelongue Sévérac-le-Château Médiathèque Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 82 21

English :

The Sévérac d’Aveyron media library is providing a suitcase with two tablets containing almost 29 adapted novels!

German :

Die Mediathek in Sévérac d’Aveyron stellt einen Koffer mit zwei Tablets zur Verfügung, der fast 29 angepasste Romane enthält!

Italiano :

La biblioteca multimediale di Sévérac d’Aveyron mette a disposizione una valigia con due tablet contenente quasi 29 romanzi adattati!

Espanol :

La biblioteca multimedia de Sévérac d’Aveyron pone a su disposición una maleta con dos tabletas que contienen ¡casi 29 novelas adaptadas!

L’événement Malle adaptée aux troubles DYS Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2025-08-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)