Malle aux costumes copie conforme visite costumée du musée Musée Crozatier Le Puy-en-Velay

Malle aux costumes copie conforme visite costumée du musée

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

entrée du musée + location de la malle 10 € groupe (6 pers. max)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-21

fin : 2025-01-04

Date(s) :

2025-12-21

Un vrai dressing vous accompagne tout au long de la découverte des portraits. Le but ? Se parer des costumes et accessoires à disposition pour être à la mode des siècles passés! Et se photographier pour laisser son souvenir comme les modèles d’autrefois !

.

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

English :

A real dressing room accompanies you as you discover the portraits. The aim? Adorn yourself with the costumes and accessories at your disposal, so you’re in the style of centuries gone by! And take your own photo to leave a lasting impression, just like the models of yesteryear!

German :

Ein echtes Ankleidezimmer begleitet Sie durch die Entdeckung der Porträts. Was ist das Ziel? Sich mit den verfügbaren Kostümen und Accessoires zu schmücken, um die Mode der vergangenen Jahrhunderte zu tragen! Und fotografieren Sie sich, um sich an die Modelle von damals zu erinnern!

Italiano :

Un vero e proprio camerino vi accompagna durante la scoperta dei ritratti. L’obiettivo? Vestirsi con i costumi e gli accessori a disposizione, in modo da essere nello stile dei secoli passati! E scattate la vostra foto per lasciare un’impronta indelebile, proprio come le modelle di un tempo!

Espanol :

Un auténtico camerino le acompaña a lo largo del descubrimiento de los retratos. ¿El objetivo? Vestirse con los trajes y accesorios a su disposición, ¡para estar a la moda de los siglos pasados! Y hazte tu propia foto para dejar una huella imborrable, ¡igual que las modelos de antaño!

L’événement Malle aux costumes copie conforme visite costumée du musée Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay