Malle aux histoires Halloween Bibliothèque Multimédia Guéret

2025-10-30
La malle aux histoires spéciale Halloween.
Lectures d’histoires pour les enfants à partir de 5 ans.
Ils sont invités à venir déguisés.
Sur inscription. .
Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08
