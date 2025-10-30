Malle aux histoires Halloween Bibliothèque Multimédia Guéret

Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret Creuse

Gratuit

2025-10-30

La malle aux histoires spéciale Halloween.

Lectures d'histoires pour les enfants à partir de 5 ans.

Ils sont invités à venir déguisés.

Sur inscription.

Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 86

