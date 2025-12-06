Malle aux histoires spéciale Noël Guéret
Malle aux histoires spéciale Noël Guéret jeudi 18 décembre 2025.
Malle aux histoires spéciale Noël
8 avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-18
fin : 2025-12-18
Date(s) :
2025-12-18
Malle aux histoire pour les enfants à partir de 4 ans.
Sur inscriptions .
8 avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08
English : Malle aux histoires spéciale Noël
L’événement Malle aux histoires spéciale Noël Guéret a été mis à jour le 2025-12-04 par Creuse Tourisme